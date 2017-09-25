В Сквере Довлатова появилась именная табличка

В преддверии 77-летия писателя в Петербурге проходит акция «Полдень Довлатова»

В воскресенье, 2 августа, в сквере Сергея Довлатова появилась именная табличка. . Памятная табличка была установлена между Пятью углами и переулком Джамбула на Загородном проспекте. Об этом в своем Facebook сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский

В преддверии 77-летия писателя в Петербурге проходит акция "Полдень Довлатова". В программе праздника - выставки, открытые литературные чтения и перформансы.

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Фото: Facebook Борис Вишневский