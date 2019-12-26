В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль "Линза". Об этом заявили представители Telegram-канала "Военный Осведомитель". Боевую технику якобы видели около одного из опорных пунктов российских военных. Он расположен в 45 километрах от города Ракка. Сейчас данную зону контролируют правительственные силы страны.
Напомним, что "Линза" разработана на базе шасси для "Тайфуна". Санитарный броневик отличается двухместной кабиной на 10 человек и модулем для перевозки раненых. Впервые транспортное средство презентовано публике в 2018 году на форуме "Армия". С сентября 2019 года стало известно, что уже в текущем году бронеавтомобиль будет направлен на вооружение войскам.
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Видео: YouTube / BBC News, Sky News Australia
Фото:t.me/milinfolive
Обсуждение ( 2 )
Двухместная кабина на 10 человек ?
Да уж. Даже переписать новость внимательно не могу. Современные работнички СМИ... Таких в Союзе к школьной стенгазете не подпустили бы.
"Санитарный броневик отличается двухместной кабиной (кабина основной модификации рассчитана на десять человек) и оснащен модулем для перевозки раненых".