Российскую новейшую технику увидели около Ракки.

В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль "Линза". Об этом заявили представители Telegram-канала "Военный Осведомитель". Боевую технику якобы видели около одного из опорных пунктов российских военных. Он расположен в 45 километрах от города Ракка. Сейчас данную зону контролируют правительственные силы страны.

Напомним, что "Линза" разработана на базе шасси для "Тайфуна". Санитарный броневик отличается двухместной кабиной на 10 человек и модулем для перевозки раненых. Впервые транспортное средство презентовано публике в 2018 году на форуме "Армия". С сентября 2019 года стало известно, что уже в текущем году бронеавтомобиль будет направлен на вооружение войскам.

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Видео: YouTube / BBC News, Sky News Australia

Фото:t.me/milinfolive