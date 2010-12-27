В Сирии обстреляли автобус с сотрудниками "Звезды", "России-1" и НТВ

Российские журналисты попали под обстрел в Сирии.

Сегодня, 11 апреля, в Сирии был обстрелен автобус с российскими журналистами, которые возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте. Об этом сообщает Минобороны РФ. Автобус был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия.

Одиннадцатого апреля около 18.20 (мск) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия. Говорится в сообщении

В результате обстрелы были ранены трое корреспондентов. Пострадали корреспондент НТВ Алексей Ивлев и операторы "России-1" Михаил Виткин и "Звезды" Владислав Додонов, они получили легкие ранения ног. Врачи российского Центра примирения враждующих сторон оказали им медпомощь, угрозы жизни журналистов нет, рассказали в министерстве.

"В настоящее время пострадавших эвакуируют в медицинский госпиталь для прохождения лечения", - добавили в министерстве.

Фото: pixabay