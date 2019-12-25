Американские военные нашли около своей базы фрагменты снарядов российского производства.

В Сирии база США подверглась обстрелу Ираном российскими боеприпасами "Краснополь-М2". Об этом сообщили иностранные журналисты. По данным СМИ, американские военные нашли фрагменты артиллерийского снаряда в регионе. По мнению экспертов, таким образом появились свидетельства того, что нападение на северо-востоке Сирии в январе текущего года было произведено с применением российский боеприпасов.

В издании DatViet объяснили, что речь идет об использовании Ираном 152-миллиметровой гаубицы Д-20 для стрельбы российскими боеприпасами с лазерным наведением "Краснополь-М2". Предположительно, этими же снарядами противники Вашингтона ликвидировали ряд фортификационных укреплений, служивших базами.

Напомним, что ранее Тегеран уже использовал для своих нужд "Краснополь-М2" во время нападений на местных джихадистов и террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная на территории России).

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