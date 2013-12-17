В Симферополе полицейские задержали 90 человек на парковке ТЦ

С задержанными были проведены профилактические беседы.

В Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек на парковке одного из торговых центров. Об этом информирует сообщает пресс-служба управления МВД России по Республике Крым.

По данным ведомства, задержанные решили устроить вечеринку возле ТЦ, чем нарушили тишину и покой жителей близлежащих домов ночью.

Незамедлительно на место выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек, жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции. из сообщения УМВД по республике Крым

С задержанными правоохранители провели профилактические беседы. Отмечается, что более 20 человек были привлечены к ответственности за невыполнение антикоронавирусных норм, нарушение миграционного законодательства, а также за нарушение ПДД и по другим статьям КоАП.

Ранее в Калининграде гендиректора стройхолдинга обвинили в хищении 48 млн рублей.

Видео: Пресс-служба МВД по Республике Крым