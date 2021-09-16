В Сибири у жильцов двухэтажного дома рухнул потолок. Об этом рассказали местные жители. По данным очевидцев, инцидент зафиксирован на территории Кемерова. Обрушился потолок, находящийся в подъезде, в котором проживает около 25 человек. Ранее власти признали постройку аварийным (еще в 2019 году).
По результатам обследования будет составлен акт и принято решение о дальнейших действиях.
пресс-служба мэрии Кемерова
Известно, что коммунальная авария произошла в Кировском районе по Каркасной улице, 10. В результате обрушения никто не пострадал. Сейчас в здании работают экстренные службы, включая спасателей, сотрудники городской администрации и социальные службы.
Жительница Купчино засняла падающую высоковольтную опору.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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