Жительница Купчино засняла падающую высоковольтную опору

Есть вероятность, что опору демонтировали.

В Купчино рухнула высоковольтная опора. Момент падения засняла местная жительница и 13-го сентября опубликовала в группе "Новости Купчино" в "ВКонтакте".

Точное местоположение автор видео не указала, но, по предположениям пользователей соцсети, кадры были сняты либо на Белградской улице, либо на Будапештской. Есть вероятность, что это вовсе не обрушение, а запланированные работы.

Piter.TV обратился за комментарием в пресс-службу "Россети Ленэнерго".

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-220-0-220, а также на портале "Светлая страна".

Видео: ВКонтакте / Новости Купчино / Катя Юферева