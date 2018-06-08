Видео: в Швейцарии в зоне турбулентности стюардесса подлетела к потолку и облила кипятком пассажиров

Пострадали десять пассажиров.

Десять пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу после того, как самолет, вылетевший из Приштины (Косово) в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности. Об этом сообщила Badische Zietung.

В зону турбулентности Boeing 737-300 болгарской чартерной авиакомпании попал за полчаса до посадки. Самолет без перерыва трясло в течение десяти минут. На кадрах видно, что во время очередной тряски стюардесса подлетела к потолку, а на пассажиров полился кипяток. Один мужчина ошпарил себе шею, еще одна пассажирка ударилась головой о потолок.

В аэропорту после сообщения пилота Boeing ждали пожарные службы и врачи, готовые оказывать помощь пострадавшим.

Видео: Telegram/ РП_ЧП