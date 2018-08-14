В Швеции вандалы подожгли около 100 машин

На автостоянках населенных пунктов на западе Швеции неизвестные подожгли около 100 автомобилей.
Беспредел начался после 21 часа. Очевидцы записали на видео поджог авто на одной из стоянок. Молодые люди в темных одеждах бегали по большим парковкам и поджигали машины. Слышатся громкие хлопки, и видны в разных местах языки пламени от горящих машин. Через некоторое время люди покинули стоянку. Всего в разных местах пострадали от действий вандалов около 100 автомобилей.
По мнению полиции, акция была спланирована и скоординирована через соцсети. За это говорит массовость действий и время проведения акций. Пострадавших нет. Полиция подозревает несколько участников акции, но задержаний пока не проводила.
Видео: YouTube/Realisten - Sverige
Фото: Svt.se