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Для попрошайничества в Швеции нужно получить лицензию за 25 евро
Сегодня, 17:00
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nastya960

Для попрошайничества в Швеции нужно получить лицензию за 25 евро

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Для этого у гражданина должен быть шведский номер социального страхования. И пребывать в стране человек должен легально.

Власти шведского города Эскильстуна впервые в стране вели новые меры по борьбе с попрошайничеством. Для этого теперь нужно будет получить официальную лицензию. Об этом сообщили на сайте муниципалитета.

Стоимость разрешения на "пассивный сбор денег" в Эскильстуне составляет 250 шведских крон (25 евро), получить его можно в полиции. Для этого у гражданина должен быть шведский номер социального страхования. И пребывать в стране человек должен легально.

Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить.

Джимми Янссона, представитель муниципалитета

Попрошайничество не запрещено в Швеции на государственном уровне. Регуляцией данного вопроса занимаются местные власти.

Фотто: pixabay

Теги: попрошайк, швеция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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