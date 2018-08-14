Для попрошайничества в Швеции нужно получить лицензию за 25 евро

Власти шведского города Эскильстуна впервые в стране вели новые меры по борьбе с попрошайничеством. Для этого теперь нужно будет получить официальную лицензию. Об этом сообщили на сайте муниципалитета.
Стоимость разрешения на "пассивный сбор денег" в Эскильстуне составляет 250 шведских крон (25 евро), получить его можно в полиции. Для этого у гражданина должен быть шведский номер социального страхования. И пребывать в стране человек должен легально.
Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить.
Джимми Янссона, представитель муниципалитета
Попрошайничество не запрещено в Швеции на государственном уровне. Регуляцией данного вопроса занимаются местные власти.
Фотто: pixabay
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