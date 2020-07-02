В Швеции проведут расследование действий властей по борьбе с коронавирусом. Правительство страны сформировало для этих целей специальную комиссию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.
В комиссию войдут специалисты из области медицины и экономики. Её цель — изучение мер против распространения COVID-19 в Швеции, которые принимали центральные и местные власти. Также будет изучено, как граждане соблюдали меры и выполняли рекомендации властей.
Также комиссия должна оценить успешность шведской борьбы с пандемией по сравнению с другими странами.
Известно, что комиссия создана под давлением оппозиции, которая критиковала меры премьер-министра Швеции Стефана Лёвена по борьбе с пандемией коронавируса.
Возглавит комиссию бывший глава Высшего административного суда Швеции.
Итоговый доклад по итогам расследования будет опубликован в феврале 2022 года.
Ранее мы писали, что из-за высокой смертности Швеция пожалела о решении не вводить карантин.
Видео: Youtube/Newsy
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