Итоговый доклад по итогам будет опубликован в феврале 2022 года.

В Швеции проведут расследование действий властей по борьбе с коронавирусом. Правительство страны сформировало для этих целей специальную комиссию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

В комиссию войдут специалисты из области медицины и экономики. Её цель — изучение мер против распространения COVID-19 в Швеции, которые принимали центральные и местные власти. Также будет изучено, как граждане соблюдали меры и выполняли рекомендации властей.

Также комиссия должна оценить успешность шведской борьбы с пандемией по сравнению с другими странами.

Известно, что комиссия создана под давлением оппозиции, которая критиковала меры премьер-министра Швеции Стефана Лёвена по борьбе с пандемией коронавируса.

Возглавит комиссию бывший глава Высшего административного суда Швеции.

Итоговый доклад по итогам расследования будет опубликован в феврале 2022 года.

Ранее мы писали, что из-за высокой смертности Швеция пожалела о решении не вводить карантин.

Видео: Youtube/Newsy