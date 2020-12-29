В Швеции показали "войну" с Россией

На видео Россия неявно представлена в качестве потенциального противника.

Вооруженные силы Швеции показали "войну" с Россией на видео, опубликованных на официальном YouTube-канале ведомства

В серию "Когда начнется война" вошли пять роликов про основные моменты потенциального противостояния: "Неопределенное будущее", "Серая зона", "Поле битвы будущего", "Всеобщая защита" и "Что стоит защищать?".

Основной темой противостояния является вопрос глобального потепления и международный интерес к Арктике. На видео Россия неявно представлена в качестве потенциального противника. В Вооруженных силах Швеции уверены, что их союзником в гибридной "войне будущего" станет США, а реальные боевые действия могут проходить в черте города.

Ранее Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету.

Видео: YouTube / Försvarsmakten