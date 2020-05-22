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В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета

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Цифры отличаются от ожидаемых — но не сильно.

В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета. Данные опубликованы управлением здравоохранения страны.

Антитела к COVID-19 выработались только у 7,3% жителей столицы Швеции — Стокгольма. При этом в стране не вводили жёсткий карантин, как в других европейских государствах.

Отмечается, что 1 118 тестов на антитела были сделаны за одну неделю. Примерно такой же показатель можно увидеть и у тех стран, которые объявили ограничения из-за пандемии. При этом требуемый порог коллективного иммунитета — 70-90% от населения страны.

По словам главного эпидемиолога Швеции, полученные цифры отличаются от ожидаемых — но не сильно, на пару процентов.
Исследование формирования коллективного иммунитета продолжается.

Ранее Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19.

Видео: Youtube/News Addict

Теги: коллективный иммунитет, коронавирус, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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