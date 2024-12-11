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В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России
Сегодня, 11:12
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В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

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Полиция задержала подозреваемого.

Неизвестный мужчина на автомобиле попытался прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте телеканала SVT со ссылкой на местные правоохранительные органы. Попасть на территорию дипломатического представительства злоумышленнику не удалось. Когда сотрудники полиции прибыли на место инцидента, 45-летний подозреваемый все еще находился в салоне транспортного средства. На кадрах, опубликованных шведскими СМИ, зафиксированы несколько служебных машин и неизвестный автомобиль, которые стояли около закрытых ворот российской дипмиссии. Подробности инцидента выясняются.

Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства.

публикация иностранного СМИ

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Фото: Piter.tv

Теги: посольство, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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