Местные журналисты объяснили, почему ЕС следует сплотиться против России.

В Швеции Россию назвали "историческим врагом" Европы. Журналисты издания Dagens Nyheter заявили, что членам ЕС следует держаться вместе.Государства должны сплотиться против "исторического врага".

Иностранцы заметили, что несмотря на санкции, их противник стал еще сильнее. Во многом этому поспособствовала "победа Владимира Путина в Сирии". Шведы добавили, что "хребет НАТО" (США) дезертировали из Сирии и оставили курдов в качестве жертвы Туркам. По мнению автора статьи, подобные события в Европе восприняли с раздражением, но плана "Б" не нашлось.

В издании заметили, что Россия продолжает "раздирать" Евросоюз изнутри. Это основывается на том факте, что со страной многие страны по-прежнему хотят сотрудничать. К экономическим соглашениям стремятся Франция, Германия, Греция, Венгрия.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сочи в 2026 году могут пройти некоторые соревнования Олимпийских игр.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

