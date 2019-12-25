В Шушарах задержали убегавшего от работницы магазина воришку

Как только мужчина понял, что наказания не избежать, он бросил похищенное на землю и разбил бутылки с алкоголем.

Утром во вторник, 8 августа, сотрудники вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти задержали 28-летнего мужчину у сетевого магазина на Вишерской улице в посёлке Шушары. Установлено, что правонарушитель пытался скрыться после похищения товаров.

Установлено, что задержанный пронёс алкогольную продукцию без оплаты через кассовый узел. Воришку заметила работница магазина и выбежала за ним на улицу. В этот момент у супермаркета удачно оказался автомобиль наряда Росгвардии, ведущий патрулирование.

Росгвардейцы начали преследовать мужчину: он был задержан у соседнего здания. Как только мужчина понял, что наказания не избежать, он бросил похищенное на землю и разбил бутылки. Нарушитель передан наряду ППСП.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали гражданина, который не расплатился за заказ в кафе на АЗС в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти