В Шушарах любители лимонада угнали грузовик с колой за пять минут

В машине находилась партия популярной газировки на сумму 460 тысяч рублей.

Пять минут потребовалось неизвестным, чтобы угнать грузовик с кока-колой. В прицепе находилась партия лимонада на сумму 460 тысяч рублей. Инцидент произошел на Московском шоссе, возле дома 24. Об этом сообщает "Фонтанка".

Утром 17 мая в полицию обратился водитель угнанного грузовика. Он заявил, что оставил машину всего на пять минут (с 23:00 до 23:05) с ключами в замке зажигания. Когда мужчина вернулся, то транспорта в оставленном месте уже не было. Помимо личных вещей водителя в грузовике находились бутылки с кока-колой на сумму 460 тысяч рублей. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах дела и ищет угонщиков.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты хотят приравнять угонщиков автомобилей к грабителям.

Фото: pixabay.com