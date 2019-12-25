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В Шушарах школьник выпал из окна
Сегодня, 15:48
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ruzannar

В Шушарах школьник выпал из окна

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Падение произошло с 22 этажа.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 24 апреля в полицию поступил звонок с известием о том, что в п. Шушары у дома №8 по Вилеровскому переулку на асфальте лежит молодой человек без сознания.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что из окна жилого дома выпал ученик 9 класса. Падение произошло при неустановленных обстоятельствах с 22 этажа.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. У школьника был изъят мобильный телефон и клочок обожженной бумаги.

Ранее мы сообщили, что после падения женщины из окна на Софийской возбуждено дело об убийстве.

Фото: Pixabay

Теги: обнаружение трупа, петербургская полиция, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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