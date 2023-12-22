В Шушарах сгорел огромный ангар

Пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Через 1,5 часа ранг пожара понизили.

Вечером 14 января в Шушарах загорелся ангар. Инцидент произошел на Ленсоветовской дороге, 7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:51. К тому часу пламя полностью охватило ангар, площадь которого составляла 150 "квадратов".

В 22:25 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. В 00:01 ранг пожара понизили, пламя локализовали. Огонь потушили только спустя четыре часа. В 2:17 пожар был ликвидирован.

На месте случившегося работали 23 спасателя и пять спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv