В Шушарах пропали две фуры с рыбой и бакалеей

Водители перестали выходить на связь после загрузки транспортных средств.

В Пушкинском районе вечером 5 сентября пропали два грузовика с рыбой и бакалеей. Транспорт сразу двух компаний исчез в Шушарах. Водители двигались по трассе из Петербурга в Москву.

Теперь полиция разыскивает и груз, и дальнобойщиков. Последние перестали выходить на связь. Известно, что первый грузовик "Форд Карго" ехал в город Сосновоборск Красноярского края. Он должен был оставить замороженную рыбу компании "КРСК-ЦЕМЕНТ". Второй грузовик доставлял бакалейные товары московской фирме "ТК Лэнд". За рулем находился 51-летний житель Смоленской области.

По данным правоохранительных органов, в каждой машине находился товар на сумму в шесть миллионов рублей.

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Фото: Puxabay.com