Московский "Метрогипротранс" хочет купить проектировщика петербургского метро

“Ленметрогипротранс” отказалось от сделки.

Московская компания предложила купить предприятие "Ленметрогипротранс". Последнее занимается проектированием новых станций подземки. О возможной сделке сообщил "Коммерсант". Журналисты отметили, что петербуржцы отказались от заключения контракта.

По данным издания, столичная фирма готова выкупить контрольный или блокирующий пакет акций. За 25 процентов акций "Метрогипротранс" предложил около 100 миллионов рублей, а за 64 процента - порядка 600 миллионов.

Эксперты в отрасли считают, что цена - адекватная. Другие же аналитики заметили, что за 64% акций следует требовать не менее 1,3 миллиарда рублей. Стоимость блокирующего пакета может дойти и до 1,5 миллиарда.

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Фото: Piter.tv

