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В Шушарах появятся новые отделения Детской городской поликлиники
Сегодня, 16:59
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В Шушарах появятся новые отделения Детской городской поликлиники

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Они откроются в доме в Вилеровском переулке.

Петербургский градоначальник Александр Беглов распорядился выкупить два нежилых помещения в Шушарах, чтобы открыть в них новые отделения Детской городской поликлиники № 49, расположенной в Пушкинской районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Учреждения появятся на первом этаже восьмого дома в Вилеровском переулке и займут 300 квадратных метров. В отделениях разместят кабинеты участковых педиатров, физиотерапевтов и узкопрофильных специалистов, прививочные и процедурные кабинеты. 

Покупку помещений осуществят за бюджетные средства, затратить планируется около 22 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что станция метро "Шушары" оказалась не нужна жителям Шушар.

Фото: Piter.TV

Теги: детская поликлиника, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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