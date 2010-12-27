В Шушарах появятся новые отделения Детской городской поликлиники

Они откроются в доме в Вилеровском переулке.

Петербургский градоначальник Александр Беглов распорядился выкупить два нежилых помещения в Шушарах, чтобы открыть в них новые отделения Детской городской поликлиники № 49, расположенной в Пушкинской районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Учреждения появятся на первом этаже восьмого дома в Вилеровском переулке и займут 300 квадратных метров. В отделениях разместят кабинеты участковых педиатров, физиотерапевтов и узкопрофильных специалистов, прививочные и процедурные кабинеты.

Покупку помещений осуществят за бюджетные средства, затратить планируется около 22 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что станция метро "Шушары" оказалась не нужна жителям Шушар.

Фото: Piter.TV