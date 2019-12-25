В Шушарах откроется производство упаковки

На объекте на данный момент проводят земляные работы, разрешение на строительство производственного здания площадью 15,3 тыс. м2 уже получено у Госстройнадзора.

Московская компания ООО "АМ Материалс" планируется запустить в промзоне в Шушарах производство самоклеящихся этикеток, гибкой рулонной упаковки и сопутствующих товаров. Работа может начаться уже весной 2024 года, стало известно "Коммерсанту".

Типография предполагает выпускать 7 млн км2 этикеток и смежной продукции в год. Численность рабочих мест составит около ста человек.

На объекте на данный момент проводят земляные работы, разрешение на строительство производственного здания площадью 15,3 тыс. м2 уже получено у Госстройнадзора. Уже возведено строение площадью 13,3 м2, на котором откроется производство в следующем году. Часть площадей может быть сдана в аренду компаниям-партнёрам.

Ранее стало известно, что петербургская сеть пекарен откроется в Сербии.

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