В Шушарах на трех детских площадках установили новые фонари

Для электроснабжения светильников проложили 1,2 километра линий.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что детские площадки в Шушарах оборудовали современным освещением. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Новое оборудование появилось на детских площадках на улице Валдайская, 11, улице Первомайская, 19 корп.1 и улице Пушкинская, 34. Отмечается, что для электроснабжения светильников проложили 1,2 километра линий.

Известно, что параллельно в границах квартал ведется проектирование освещения еще на четырех детских площадках, на улице Вишерская, 18, улице Первомайская, 5 корпус 1, улице Пушкинская, 24 и 50.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга закроют движение транспорта из-за выставки ко Дню дорожника.

Фото:СПб ГБУ "Ленсвет"/вк