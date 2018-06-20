В Шушарах продукты для шавермы содержали кишечную палочку и хранились на полу

Теперь хозяева заплатят штраф.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор хозяевам кафе "Сухрон" в поселке Шушары – Замиру Раджабову и Азамжону Солихову. Каждый заплатит 30 тысяч рублей за пренебрежение санитарными нормами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Роспотребнадзор в феврале этого года нашел множество нарушений, при которых просто невозможно работать. В заведении не было водоснабжения и канализации, на заготовках отсутствовала маркировка. Но самое главное – продукты хранились на полу, рядом с бытовой химией. Так же в овощах была найдена кишечная палочка.

Оба фигуранта дела признали свою вину и раскаялись в содеянном.

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