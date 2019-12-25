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В Шлиссельбурге женщина нашла стопу в пакете
Сегодня, 11:15
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nastya960

В Шлиссельбурге женщина нашла стопу в пакете

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Женщина нашла ногу в мусорном баке за магазином на Староладожском канале.

В Шлиссельбурге накануне утром женщина нашла в пакете ногу, похожую на детскую. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина нашла ногу в мусорном баке за магазином на Староладожском канале. Находку отправили на судмедэкспертизу. Ситуацией уже заинтересовались следователи.

На данный момент неизвестно, настоящая это нога или нет. Не исключено, что это стопа медвежонка.

Ранее труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге.

Фото: Piter.tv

Теги: нога, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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