В Шлиссельбурге при пожаре в доме взорвался газовый баллон

По предварительной информации, пожилой хозяин дома жив.

Ночью в Шлиссельбурге Ленобласти загорелся частный дом, расположенный по Староладожскому каналу. Фото с места происшествия опубликовано в группе "ШЛИССЕЛЬБУРГ" во "ВКонтакте"

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, к тушению привлекли дежурные смены 127 и 128 частей, с огнем боролись 8 человек и 2 единицы техники. Также во время пожара в доме взорвался баллон с газом.

По предварительной информации, пожилой хозяин жив, но информации о его состоянии нет.

На выходных вспыхнула кровля Доходного дома Ламберта в Петербурге. Известно, что сейчас в этом здании находятся генеральные консульства трех стран — Швейцарии, Кипра и Греции.

Фото: ВКонтакте/ ШЛИССЕЛЬБУРГ