В Шлиссельбурге разнорабочего подозревают в краже металла стоимостью 200 тысяч рублей

Он имел доступ к помещению и воспользовался моментом, когда за его действиями никто не наблюдал.

В транспортную полицию обратился представитель компании по производству катеров и сообщил, что на территории одного из арендуемых цехов в Шлиссельбурге украли металл. Об этом сообщила пресс-служба петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте.

Подозреваемым оказался 36-летний разнорабочий. Он имел доступ к помещению и воспользовался моментом, когда за его действиями никто не наблюдал.

Подозреваемый погрузил оставшийся якобы после проведения работ металл в грузовик и распорядился им по своему усмотрению. Сумма ущерба – более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Недавно полиция задержала подозреваемых в краже автозапачастей у каршерингов.

Фото: Piter.tv