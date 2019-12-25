В Шлиссельбурге разнорабочего подозревают в краже металла стоимостью 200 тысяч рублей

В транспортную полицию обратился представитель компании по производству катеров и сообщил, что на территории одного из арендуемых цехов в Шлиссельбурге украли металл. Об этом сообщила пресс-служба петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте.
Подозреваемым оказался 36-летний разнорабочий. Он имел доступ к помещению и воспользовался моментом, когда за его действиями никто не наблюдал.
Подозреваемый погрузил оставшийся якобы после проведения работ металл в грузовик и распорядился им по своему усмотрению. Сумма ущерба – более 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Недавно полиция задержала подозреваемых в краже автозапачастей у каршерингов.
Фото: Piter.tv
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