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В Шлиссельбурге нашли останки бойцов Красной Армии
Сегодня, 15:19
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В Шлиссельбурге нашли останки бойцов Красной Армии

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За два дня работы было найдено 14 погибших бойцов.

Останки бойцов Великой Отечественной войны были обнаружены в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Останки военнослужащих раскопали члены поискового отряда "Воин" в лесу недалеко от улицы Красный Тракт в Шлиссельбурге.

В группе "Пулковский рубеж" уточнили, что за два дня работы было найдено 14 погибших бойцов. По предварительной информации, это солдаты 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии. Все бойцы были одеты в зимнюю форму. На месте нашли фрагменты шапок и валенок. Документы и оружие пока что не нашли, работы продолжаются.

Недавно в Ленинградской области росгвардейцы захоронили останки красноармейцев и детей, погибших в годы войны.

Фото: ВКонтакте / Пулковский Рубеж

Теги: красная армия, останки бойцов, шлиссельбург
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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