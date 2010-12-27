В Шлиссельбурге 100 кандидатов хотят стать депутатами города

Инициативу баллотироваться проявили 140 человек. Но до предвыборной кампании допустили пока только 100 кандидатов.

В Шлиссельбурге 100 кандидатов прошли регистрацию на выборы совета депутатов города. В их числе действующий мэр и дочь депутата Шадаева. Об этом пишет 47 news со ссылкой на данные Леноблизбиркома.

На кону стоит 16 мандатов. Среди подавших заявку кандидатов – 16 идут от партии "Единая Россия", 15 – от КПРФ, 12 – ЛДПР, 8 – от партии "Справедливая Россия", 7 – от партии "Социальная защита" и 41выдвиженец. Остальные 40 не прошли регистрацию из-за нарушений процедуры предоставления документов, сведений о наличии судимостей и недостаточного количества подписей для регистрации в предвыборную гонку.

На данный момент глава города Владимир Номеров прошел регистрацию в качестве самовыдвиженца. По предварительной информации он беседовал с партиями о своём участии, но компромисса он ни с кем не достиг. От партии ЛДПР выступит дочка депутата ЗакСа.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге Общественный совет по ЖКХ рассмотрел вопрос о мусоре во дворах.

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