В Шлиссельбурге задержали предполагаемого насильника 10-летней девочки

В полицию обратилась мать потерпевшей.

В Кировском районе Ленинградской области полицией был задержан молодой человек, которого подозревают в совращении несовершеннолетней девочки.

Известно, что 20-летнего парня задержали 26 февраля в Шлиссельбурге. С заявлением на задержанного в правоохранительные органы обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что он надругался над ее 10-летней дочкой, когда был у них в гостях.

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера". На данный момент, молодой человек задержан до выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Выборге конфликт со знакомым закончился для подростка многочисленными ранениями.