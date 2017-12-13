Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Выборге конфликт со знакомым закончился для подростка многочисленными ранениями
Сегодня, 13:57
0
lesjasap
1539

В Выборге конфликт со знакомым закончился для подростка многочисленными ранениями

0
 
 

Врачи спасают пострадавшего подростка, которого ночью порезал знакомый.

В Выборге от рук знакомого пострадал подросток. Мужчина напал на несовершеннолетнего с холодным оружием. 

Инцидент произошел около часа ночи 26 февраля. Молодого юношу забрали у парадной дома под номером 3 на Большой Каменной улице. Врачи выявили у пациента множественные резаные ранения различных органов и частей тела. Особую опасность у медиков вызвал прокол правого легкого, кровь которого залила полость. В настоящее время состояние 17-летнего мальчика оценивается как тяжелое. 

Пострадавший в сознании. Он смог объяснить полиции, что травмы ему нанес друг. Причина такой агрессии не разглашается. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного преступления.
 

Теги: выборг , подросток , ранение , травмы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5