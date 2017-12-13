В Выборге конфликт со знакомым закончился для подростка многочисленными ранениями

Врачи спасают пострадавшего подростка, которого ночью порезал знакомый.

В Выборге от рук знакомого пострадал подросток. Мужчина напал на несовершеннолетнего с холодным оружием.

Инцидент произошел около часа ночи 26 февраля. Молодого юношу забрали у парадной дома под номером 3 на Большой Каменной улице. Врачи выявили у пациента множественные резаные ранения различных органов и частей тела. Особую опасность у медиков вызвал прокол правого легкого, кровь которого залила полость. В настоящее время состояние 17-летнего мальчика оценивается как тяжелое.

Пострадавший в сознании. Он смог объяснить полиции, что травмы ему нанес друг. Причина такой агрессии не разглашается. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного преступления.

