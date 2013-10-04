Администрация культурного центра извинилась за данный инцидент.

В "Севкабель Порту" охранники выгнали двух обнимающихся парней. Об этом на своей странице в Instagram рассказал один из молодых людей по имени Роман.

Инцидент произошел 13 июля. По словам петербуржца, они вместе с парнем сидели на набережной, где практически не было людей. Они специально сели в безлюдное место, чтобы не спровоцировать посетителей. Пара обнималась и наслаждалась закатом. Как вдруг к ним подошли охранники, которые в вежливой форме попросили парней покинуть территорию пространства.

Сперва я подумал, что они ошиблись, с кем-то перепутали. Ведь нас никто и не видел толком. Я весело поинтересовался, почему же такое строгое наказание. рассказал Роман

По словам Романа, после этого пять охранников окружили молодых людей и начали им угрожать, желать смерти. Пара решила попросту уйти.

Никакого физического насилия не было (повезло), нас просто вынудили покинуть территорию, сопроводив до выхода под оскорбительные выкрики. рассказал Роман

Позже молодой человек написал администрации пространства, объяснив всю ситуацию. Сотрудники культурного центра извинились за данный инцидент и пообещали молодым людям провести с охраной инструктаж, чтобы посетители чувствовали себя в пространстве комфортно.

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Фото: Piter.tv