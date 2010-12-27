Реконструкция сети запланирована на 2020—2021 года.

В среду, 20 февраля, в Северной столице утвердили проект реконструкции тепломагистрали "Пороховская". Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Проектом предусмотрено три этапа строительства сети-дублера диаметром 1000 мм и протяженностью около трех километров на участке по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта отметили в компании

Стоит отметить, что сеть-дублер уже начали проектировать. Сама же реконструкция запланирована к ноябрю. Такие методы позволят обеспечить бесперебойным потреблением Невский и Красногвардейский район.

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