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В Северной столице утвердили проект реконструкции тепломагистрали "Пороховская"
Сегодня, 20:16
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IRINA_CHALKINA

В Северной столице утвердили проект реконструкции тепломагистрали "Пороховская"

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Реконструкция сети запланирована на 2020—2021 года.

В среду, 20 февраля, в Северной столице утвердили проект реконструкции тепломагистрали "Пороховская". Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Проектом предусмотрено три этапа строительства сети-дублера диаметром 1000 мм и протяженностью около трех километров на участке по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта

отметили в компании

Стоит отметить, что сеть-дублер уже начали проектировать. Сама же реконструкция запланирована к ноябрю. Такие методы позволят обеспечить бесперебойным потреблением Невский и Красногвардейский район.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, реконструкция теплосети, теплосеть спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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