В Петроградском районе стартуют работы по обновлению тепловых сетей

Теплоснабжение станет надежнее у 13 тыс. жителей.

ГУП "ТЭК СПб" проведет реконструкцию почти 5 тыс. метров трубопроводов от трех котельных в Петроградском районе Петербурга. Теплоснабжение станет надежнее у 13 тыс. жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике 11 октября.

В 2024-2026 годах обновят более 1,7 тыс. метров тепловых сетей от газовой котельной на Малой Посадской улице. Самым масштабным объектом станет реконструкция трубопроводов от групповой котельной на Большом проспекте П. С., где заменят 2,6 тыс. метров теплосетей. Кроме того, обновят 347 метров трубопроводов от котельной на Крестовском проспекте.

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Фото: пресс-служба Комитета по энергетике Петербурга