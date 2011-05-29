Жители нескольких домов на Васильевском острове остались без отопления

Там идет ремонт теплосетей.

В Петербурге отопительный сезон стартовал 6 октября. Однако батареи жителей нескольких домов на Васильевском острове все еще холодные. Об этом местные рассказали в социальных сетях 10 октября.

Проблемы с отоплением наблюдаются на Наличной улице, Морской набережной. Кроме того, холодно в некоторых квартирах домов по Новосмоленской набережной, 15-линии В. О. и Малому проспекту В. О.

В Василеостровском районе идет ремонт теплосетей, пишет "Фонтанка", ссылаясь на АО "Теплосети Санкт-Петербурга". Заменяют ненадежный участок трубопровода. Систему отопления переведут в штатный режим 11 октября в 02:00.

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга напомнили, что делать при проблемах с отоплением.

Фото: Pxhere