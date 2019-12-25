  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ТЭК завершил реконструкцию теплосетей на территории 32 социально значимых учреждений
Сегодня, 17:30
52
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

ТЭК завершил реконструкцию теплосетей на территории 32 социально значимых учреждений

0 0

Все работы на территории школ и детсадов должны были закончить до 1 сентября.

В четверг, 26 августа, в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что специалисты завершили работы по замене изношенных теплосетей на территории 18 детских садов и 11 школ. 

Новые трубопроводы проложили на территории Детского центра содействия семейному воспитанию в Колпинском районе, Технического колледжа на ул. Гжатская и Медицинского  колледжа №2 на ул. Чекистов. Всего предприятие подготовило к новому учебному году инженерную инфраструктуру 32 объектов в Приморском, Выборгском, Красногвардейском, Невском, Калининском, Красносельском, Пушкинском и Колпинском районах.

Новые тепловые сети на территории социально значимых объектов пролегают в железобетонных каналах с гидроизоляцией. В настоящее время подрядчики ТЭКа завершают благоустройство территории в зоне производства работ.

Ранее мы писали, что ТЭК завершил реконструкцию тепломагистрали у станции метро "Проспект Просвещения".

Фото: Piter.tv

Теги: реконструкция теплосети, теплосеть, тэк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии