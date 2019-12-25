ТЭК завершил реконструкцию тепломагистрали у станции метро "Проспект Просвещения"

Специалисты заменили 540 метров изношенной магистральной теплосети диаметром 800-1000 мм.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили реконструкцию тепломагистрали, расположенной у станции метро "Проспект Просвещения" в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе организации 23 августа.

Специалисты заменили 540 метров изношенной магистральной теплосети диаметром 800-1000 мм. Около 250 тысяч жителей подключены к обновленной теплосети. Также тепломагистраль, расположенная на перекрестке проспекта Энгельса и проспекта Просвещения повышает надежность теплоснабжения 1 591 здания, в том числе 945 жилых домов, 98 детских учреждений, 63 школ, 12 учебных заведений, 58 учреждений здравоохранения и 415 прочих объектов.

Временную же сеть разберут и вывезут с территории до конца августа. Работы по благоустройству самого участка завершатся в сентябре этого года.

Ранее мы писали, что "ТЭК" завершает испытания теплосетей в Петербурге.

Фото: Piter.tv