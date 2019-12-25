"ТЭК" завершает испытания теплосетей в Петербурге

Последние испытания в этом сезоне пройдут в Невском районе.

"ТЭК СПб" завершает гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом 20-го августа сообщила пресс-служба предприятия.

Последние испытания в этом сезоне пройдут 23 августа в Невском районе. В зону войдет территория, ограниченная улицей Бехтерева, железнодорожными путями и улицей Седова. Температура воды не превысит 40 градусов.



Всего "ТЭК" провела 261 гидравлическое испытание в 17 районах Петербурга и 4 районах Ленобласти в этом сезоне.

Напомним, что в этом году сроки испытаний сдвинулись в связи с проведением Евро-2020. С середины июня до середины июля горячую воду не отключали.

Ранее "ТЭК СПб" удалось убрать детскую площадку на севере Петербурга из охранной зоны.



Фото: "ТЭК СПб"