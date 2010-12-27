В Северной столице продолжается снижение рождаемости

В начале текущего года петербурженки родили лишь 4,8 тысяч младенцев.

В Петербурге наблюдается падение рождаемости. В начале 2019 года родились лишь 4,8 тысяч младенцев. За прошлые шесть лет это значение оказалось самым маленьким.

Согласно данным комитета записи актов гражданского состояния, в январе на свет появилось 4804 малыша.

При этом уровень смертности в прошлом месяце вырос в сравнении с 2018 годом. В Петербурге скончались 5592 человека, что на 154 человека больше чем в начале прошлого года.

Ранее на сайте: В Петербурге собираются повышать продолжительность жизни.