В ней горожане смогут отслеживать места, где учреждения откроются в ближайшее время.

Во вторник, 19 февраля, стало известно о том, что в Северной столице появится единая схема детсадов, школ и больниц. Об этом сообщили вице-губернатор города Николай Линченко.

В такой программе петербуржцы смогут отслеживать места, где учреждения откроются в ближайшее время. Так, на карте будут обозначены объекты с указанием даты ввода в эксплуатацию.

Кроме того, такое нововведение поможет горожанам легче находить нужно им учреждения.

В ведомстве отметили, что на этой схеме также будут показаны спортзалы, бассейны, стационары для детей и взрослых и станции скорой помощи.

Также Линченко отметил, что на ресурсе будет размещен портал с привязкой к адресам строящихся жилых домов. Таким образом жители города на Неве смогут узнать, какие соцобъекты откроются или уже есть рядом с их будущим домом.

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