В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу

Преступники выбрали объектом для вандализма "Русский крест" в Битоле.

В одном из городов Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Независимый вестник". Известно, что вандализму подвергся объект под названием "Русский крест", установленный в честь дипломата Александра Ростковского. Он расположен в Битоле. На данный момент правоохранительные органы не располагают информацией о злоумышленниках.

Вандалы сломали несколько гранитных плит, которые являются частью памятника "Русский крест" в Битоле, установленного в городском парке. Сегодня утром плитка находилась на земле, лестница была повреждена. заявление прессы

Напомним, что "Русский крест" достигает девяти метров в высоту. На нем указана благодарность императорскому консулу Его Превосходительства Ростковскому. Памятник был размещен к столетию гибели дипломата. Объект установлен 8 августа 2003 за счет инициативы местного населения.

В Новороссийске полицейские задержали осквернителей мемориала "Малая Земля".

Фото: nezavisen.mk