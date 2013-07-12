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В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу
Сегодня, 11:27
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В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу

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Преступники выбрали объектом для вандализма "Русский крест" в Битоле.

В одном из городов Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Независимый вестник". Известно, что вандализму подвергся объект под названием "Русский крест", установленный в честь дипломата Александра Ростковского. Он расположен в Битоле. На данный момент правоохранительные органы не располагают информацией о злоумышленниках. 

Вандалы сломали несколько гранитных плит, которые являются частью памятника "Русский крест" в Битоле, установленного в городском парке. Сегодня утром плитка находилась на земле, лестница была повреждена.

заявление прессы

Напомним, что "Русский крест" достигает девяти метров в высоту. На нем указана благодарность императорскому консулу Его Превосходительства Ростковскому. Памятник был размещен к столетию гибели дипломата. Объект установлен 8 августа 2003 за счет инициативы местного населения.

В Новороссийске полицейские задержали осквернителей мемориала "Малая Земля".

Фото: nezavisen.mk

Теги: битоле, вандализм, консул, памятник, русский крест, северная македония
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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