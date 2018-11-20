В Северной Ирландии в одном из жилых домов произошел взрыв

В результате инцидента пострадала жительница дома, сейчас она находится под присмотром врачей.

Сегодня, 7 марта, в одном из жилых зданий в Крейгавоне в Северной Ирландии прогремел взрыв. Об этом сообщает сетевое издание "Газета.RU".

По сообщениям очевидцев, а также сотрудников полиции, в доме было заложено самодельное взрывное устройство. Впервые информация об инциденте появилась в соцсети твиттер, молниеносно распространившись по всему Интернету, что привлекло внимание общественности.

В результате взрыва пострадала женщина, она находится в состоянии шока. Взрывом повредило входную дверь и прихожую. Как бомба оказалась в доме не сообщается.

Источник: сетевое издание "Газета.RU"