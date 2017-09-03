В сети активно обсуждают костюм инопланетянина на Ани Лорак

Ани Лорак удивила всех костюмом инопланетянина.

Певица Ани Лорак опубликовала фото, где она одета в костюм инопланетянина, отчего подписчики в обсуждениях подняли шум.

Новый сценичный костюм подписчикам пришелся не по вкусу, но оказался предметом насмешек. Напомним, что ранее Ани Лорак показывала себя в романтическх образах, однако теперь артистку можно увидить в откровенном мини или просто в странных костюмах.

Новый блестящий костюм пользователи Instagram обозвали "нарядом инопланетянина". Сама певица предпочла игнорировать подобные высказывания.

Фото, видео: Instagram anilorak