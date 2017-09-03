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В сети активно обсуждают костюм инопланетянина на Ани Лорак

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Ани Лорак удивила всех костюмом инопланетянина.

Певица Ани Лорак опубликовала фото, где она одета в костюм инопланетянина, отчего подписчики в обсуждениях подняли шум.

Новый сценичный костюм подписчикам пришелся не по вкусу, но оказался предметом насмешек. Напомним, что ранее Ани Лорак показывала себя в романтическх образах, однако теперь артистку можно увидить в откровенном мини или просто в странных костюмах. 

Новый блестящий костюм пользователи Instagram обозвали "нарядом инопланетянина". Сама певица предпочла игнорировать подобные высказывания. 

Фото, видео: Instagram anilorak

 
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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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