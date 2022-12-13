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В Сети вышел отрывок из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"

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Мировая премьера состоится 30 июня.

Disney представила отрывок из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы" режиссера Джеймса Мэнголда. Это пятая часть франшизы о приключениях известного археолога.

В небольшом ролике показана погоня Индианы Джонса и его крестной дочери Хелены от злоумышленников. Они ездят на тук-туках по узким улочкам неизвестного города.

По сюжету пятой части  престарелый герой снова возвращается к поискам утерянных артефактов. Ему будет противостоять бывший нацист Юрген Воппер. В главных ролях сыграл Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Миккельсен. Мировая премьера состоится 30 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер ленты "Форсаж 10".

Видео: YouTube / The Upcoming

Теги: индиана джонс и колесо судьбы, отрывок, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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