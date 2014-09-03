В Сети появился трейлер новой нелинейной пошаговой ролевой игры VED

VED выйдет на ПК в Steam, EGS, GOG, а также на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

В социальных сетях опубликован трейлер нелинейной ролевой компьютерной игры VED с пошаговыми боями и магией. Официальный релиз проекта с русскими субтитрами назначен на 2024 год. Авторы охарактеризовали новинку как игру, действие которой происходит в волшебном мире. Разработкой занимается издательство Fulqrum Publishing,которое ранее создавало "Экспедицию пегаса", совместно со студией Karaclan. Авторы обещают нелинейное приключение с инновационной боевой системой. Сюжет основан на истории персонажа по имени Кир, который отправляется в город Микрополь в поисках лучшей жизни. Случайно герой открывает в себе способность перемещаться между двумя мирами. В альтернативной весленной его ждут летающие острова, странные создания и монстры. В игре VED создатели делают большую ставку на свободу выбора. Специалисты из Karaclan упоминают пользователям о том, что внимание будет уделено позициям. Также заявлена "система особых интерактивных событий", которые противники накладывают на героя перманентные благословения или проклятия.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation