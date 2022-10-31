В момент обрушения моста на нем находились более 500 человек.

В Сети появилось видео момента крушения моста в Индии. Его опубликовали местные СМИ.

Инцидент произошел 30 октября в штате Гуджарат. В момент обрушения моста на нем находились более 500 человек. Его открыли четыре дня назад после реконструкции. Жертвами крушения стали 132 человека. Еще двое пропали без вести.

На опубликованных кадрах показано, как люди стояли на мосту и раскачивали его. Затем вантовые крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов, и люди рухнули в реку.

Ранее мы сообщали, что в Адыгее погибли два человека в результате падения мотодельтаплана.

Видео: Telegram / РИА Новости