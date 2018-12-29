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В Сети опубликовали фото ударного беспилотника С-70, способного развить скорость более 1000 км/ч
Сегодня, 12:35
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nastya960

В Сети опубликовали фото ударного беспилотника С-70, способного развить скорость более 1000 км/ч

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Крылатую машину заметили на одном из аэродромов.

Впервые в Сети появилось фото российского боевого беспилотника С-70 "Охотник". Источник, которые разместили снимок в социальной сети Twitter, утверждают, что это именно он.

Крылатую машину со специальными датчиками, выполненную по схеме "летающее крыло" заметили на одном из аэродромов. Ранее сообщалось о первой выкатке данного аппарата и о подготовке к первому испытательному полету.

С-70 "Охотник", по задумке, должен обладать радиолокационной малозаметностью и весить около 20 тонн. Максимальная скорость полета – более 1000 километров в час.

Фото: Военный обозреватель/ Twitter

 

 

 

 

Теги: аэродором, беспилотник, с 70 охотник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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