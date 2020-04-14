В Сети опубликовали трейлер фильма "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским

Премьера запланирована на октябрь 2020 года.

На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Картина основана на реальных событиях. В фильме будет показан один день из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, которую многие звали просто Доктор Лиза. Её сыграла актриса Чулпан Хаматова. По сюжету, Елизавета Глинка освобождает день, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем. Ненадолго она заезжает на работу и сразу же погружается в дела своих пациентов, которым нужна помощь.

В фильме также снялись: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Филипп Авдеев и другие. Режиссер – Оксана Карас ("Выше неба"). Премьера запланирована на октябрь 2020 года.

Ранее вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом.

Видео: YouTube/ Константин Хабенский