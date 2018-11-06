В сети появился ролик со съемок мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт

Актеры и танцоры вместе воспроизвели кошачьи движения.

Студия Universal Pictures опубликовала на YouTube ролик со съемок мюзикла "Кошки", в котором сыграли Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрис Эльба.

На записи актеры и танцоры воспроизводят кошачьи движения и рассказывают о подготовке к съемкам. Тейлор Свифт заявила, что никогда не думала, что ей придется играть кошку. Поп-исполнитель Джейсон Деруло рассказал, что в попытках найти баланс между освоением новых шагов и новых жанров, артисты заряжались энергией друг от друга.

В российский прокат фильм "Кошки" выйдет 2 января 2020 года. В основу сюжета лег оригинальный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера 1981 года. История рассказывает о кошачьем бале, на котором кошки из "Племени избранных" выбирают вожака.

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Видео: YouTube / Universal Pictures